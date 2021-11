Abel supera Felipão e Luxa e repete bicampeonato de Bianchi na Libertadores

Além de superar Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo no século, o português igualou o argentino Carlos Bianchi, último bicampeão seguido no torneio continental

Abel Ferreira é o técnico mais vitorioso do Palmeiras no século 21. Com o triunfo sobre o Flamengo na final da Copa Libertadores, além de superar Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo no período, o português igualou o argentino Carlos Bianchi, último bicampeão seguido no torneio continental.

Contratado para suceder exatamente o veterano Luxa, Abel logo em sua primeira temporada conquistou as edições de 2020 da Libertadores e da Copa do Brasil. No Estádio Centenário, portanto, o treinador português ganhou o terceiro título pelo clube alviverde.

Dispensado pelo Palmeiras antes da chegada de Abel Ferreira, Vanderlei Luxemburgo conquistou neste século as edições de 2008 e 2020 do Campeonato Paulista. Em cinco passagens pelo clube alviverde, o experiente treinador contabiliza oito títulos, um recorde.

Felipão, por sua vez, comandou o Palmeiras nas campanhas vitoriosas da Copa do Brasil 2012 e do Campeonato Brasileiro 2018. Em três passagens pelo clube alviverde, o técnico gaúcho ganhou seis títulos, perdendo apenas para Luxa e Oswaldo Brandão (7) na lista histórica.

Com três títulos, Abel Ferreira fica isolado no sexto posto do ranking geral e diminui a distância para os uruguaios Humberto Cabelli (4) e Ventura Cambon (4), recordistas entre os estrangeiros. Vanderlei Luxemburgo (8), Oswaldo Brandão (7) e Luiz Felipe Scolari (6) lideram a relação.

Um técnico não conquistava dois títulos seguidos na Copa Libertadores há 20 anos, já que Carlos Bianchi comandou o Boca Juniors nas campanhas vitoriosas de 2000 e 2001. O argentino ainda ganhou o torneio em 2003 (Boca Juniors) e 1994 (Velez Sarsfield).

Veja a lista dos técnicos com mais títulos pelo Palmeiras:

1: Vanderlei Luxemburgo - 8 títulos

Campeonatos Paulistas: 1993, 1994, 1996, 2008 e 2020

Campeonatos Brasileiros: 1993 e 1994

Torneio Rio-SP: 1993

2: Oswaldo Brandão - 7 títulos

Campeonatos Paulistas: 1947, 1959, 1972 e 1974

Taça Brasil: 1960

Campeonatos Brasileiros: 1972 e 1973

3: Luiz Felipe Scolari - 6 títulos

Copas do Brasil: 1998 e 2012

Copa Mercosul: 1998

Copa Libertadores: 1999

Torneio Rio-SP: 2000

Campeonato Brasileiro: 2018

4: Humberto Cabelli (uruguaio) - 4 títulos

Campeonatos Paulistas: 1932, 1933 e 1934

Torneio Rio-SP: 1933

5: Ventura Cambon (uruguaio) - 4 títulos

Campeonatos Paulistas: 1944 e 1950

Copa Rio: 1951

Torneio Rio-SP: 1951

6: Abel Ferreira (português) - 2 títulos

Copa Libertadores: 2020 e 2021

Copa do Brasil: 2020

7: Ramon Platero (argentino) - 2 títulos

Campeonatos Paulistas Extras: 1926 e 1938

8: Mario Travaglini - 2 títulos

Campeonato Paulista: 1966

Taça Brasil: 1967

