No Z-4, Inter demite Ramón Díaz e anuncia Abel Braga para reta final da Série A

O treinador chega para substituir Ramón Díaz, que teve sua demissão oficializada pelo Colorado neste sábado, 29, um dia após a dura goleada por 5 a 1 sofrida diante do Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão. Seu filho Emiliano Díaz também deixou o clube gaúcho.

A diretoria do Internacional anunciou o retorno de Abel Braga ao comando técnico da equipe para as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Esta será a oitava passagem do treinador pelo clube, reforçando seu status de profissional que mais vezes dirigiu o Colorado, com 340 partidas oficiais no currículo.

Além da dupla, a diretoria do Internacional anunciou também a demissão dos assistentes Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, do preparador físico Diego Pereira e do analista de desempenho Juan Romanazzi.



Em meio à má fase e à sequência negativa de resultados, a principal preocupação da diretoria colorado passa a ser o risco de rebaixamento na reta final do campeonato. O time carrega uma série de apenas 1 vitória nos últimos 8 jogos do Brasileirão.



Com 41 pontos somados e o triunfo do Vitória sobre o Mirassol, o Inter termina a rodada na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. O aproveitamento da dupla Ramón e Emiliano foi de 36%. Eles estiveram à frente da equipe durante 13 partidas, vencendo apenas três, perdendo cinco e empatando outras cinco.

Abel Braga: ídolo do Internacional



Abel tem uma trajetória vitoriosa no Inter. Entre suas conquistas, estão o Mundial de Clubes de 2006, a Libertadores de 2006, os títulos do Campeonato Gaúcho de 2008 e 2014, além da Copa Dubai de 2008. Em seu último trabalho no Beira-Rio, em 2020, conduziu o time ao vice-campeonato brasileiro, brigando pelo título até a última rodada.