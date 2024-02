Revelado pelo Ceará, Lucca faz gol de bicicleta, e Inter vence Caxias; assista

Atacante Lucca comemora gol no jogo Internacional x Caxias, no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho 2024 Crédito: Ricardo Duarte / Internacional

O Internacional venceu o Caxias no último sábado, 3, no Beira-Rio, por 2 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Os dois gols foram marcados pelo atacante Lucca, um deles uma pintura, de bicicleta. O jogador é cria das categorias de base do Ceará. Foi o primeiro encontro entre as duas equipes após a violenta semifinal de 2023, que terminou com a classificação do Grená do Povo e muita confusão entre jogadores e até mesmo torcedores colorados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com o resultado, o Internacional foi a dez pontos em cinco rodadas, mas segue atrás do Grêmio (12 pontos), que venceu o Avenida fora de casa.

Internacional x Caxias: o jogo O primeiro tempo da partida entre Internacional e Caxias não teve muitas emoções. O Colorado teve dificuldades para encontrar espaços na defesa adversária e só chegou a ameaçar de alguma forma a meta de Fabian Volpi através da bola aérea. A falta de efetividade no ataque fez o técnico Eduardo Coudet promover ajustes no intervalo, incluindo a entrada do atacante Lucca, que mudaria o jogo. Se no primeiro tempo faltou emoção, na etapa complementar, Valencia teve uma grande oportunidade para abrir o placar logo no primeiro minuto de jogo, mais precisamente aos 50 segundos, quando recebeu bom passe em profundidade, conseguiu se desvencilhar da marcação, mas finalizou em cima do goleiro ao ficar frente a frente com ele. Já aos seis minutos foi a vez de Wanderson carimbar a trave do Caxias após jogada ensaiada, levando a torcida que compareceu ao Beira-Rio à loucura. O goleiro Fabian Volpi ainda chegou a tocar na bola com a ponta dos dedos para evitar o gol colorado. Mas, de tanto insistir, o Internacional foi premiado com um golaço aos sete minutos com Lucca. O atacante, acionado por Eduardo Coudet no intervalo, recebeu o cruzamento de Wanderson e não pensou duas vezes para dominar e completar de bicicleta, sem chances para o goleiro rival, colocando os donos da casa em vantagem.

