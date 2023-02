Barcelona vence Villarreal e se isola na liderança do Campeonato Espanhol

Com 56 pontos, o Barcelona disparou no primeiro lugar da La Liga, ficando 11 à frente do segundo colocado, e alcançou seu 16º jogo consecutivo sem derrota

Neste domingo, o Barcelona venceu o Villareal por 1 a 0, pelo Campeonato Espanhol, e abriu distância ainda maior para o vice-líder e rival Real Madrid. O jovem Pedri foi o autor do gol que garantiu a vitória no Estádio El Madrigal.

Com 56 pontos, o Barcelona disparou no primeiro lugar da La Liga, ficando 11 à frente do segundo colocado, e alcançou seu 16º jogo consecutivo sem derrota. Já o Villareal, oitavo colocado com 31 pontos, deixou escapar a chance de subir três posições e chegar no pelotão de cima.

O Barça volta a campo nesta quinta-feira, às 14h45 (de Brasília), quando recebe em casa o Manchester United, pela Liga Europa. Já o Villareal retorna no próximo sábado, quando visita o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol, às 14h30.

Desde o início, a partida foi equilibrada, com os dois times muito ofensivos e chegando na área adversária. O gol que garantiu a vitória do clube catalão saiu aos 18 minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque depois de roubar a bola, Pedri aproveitou a sobra na área para finalizar e abrir o placar.

Com a vantagem, o time do brasileiro Raphinha diminuiu a intensidade e viu o adversário tentar buscar o empate. O Villarreal passou a pressionar ainda mais. Nos últimos minutos, a posse foi toda do time mandante, que chegou a marcar um gol aos 44 minutos por meio de Samuel Chukwueze, mas o lance acabou anulado por impedimento.