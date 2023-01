Foto de Messi com "auréola" e camisa em homenagem a Pelé viraliza

Um clique despretensioso feito de Messi antes da partida do Paris Saint-Germain contra o Angers, pela 18ª rodada do Campeonato Francês, no último dia 11, viralizou. A foto de autoria do fotógrafo Tomas De Micheli foi tirada momentos antes do jogo, que contou com homenagens ao Rei Pelé antes da bola rolar.

Nela, o camisa 30 do PSG está vestido com uma camisa com estampa do rosto de Pelé e o dizer "Eterno Rei". Messi está posicionado em campo de forma que a marca da penalidade ficou logo acima de sua cabeça. Uma pós-edição transformou a marca numa auréola, reforçando o simbolismo e o aspecto místico de um Messi agora campeão mundial.

De Micheli contou no Twitter que teve um problema e não teve como registrar a partida como gostaria "Hoje revi as 4-5 fotos que consegui tirar antes do duelo e bom, parece que valeu a pena", relata. No jogo de retorno do argentino ao time francês, Messi marcou um gol e ajudou na vitória por 2 a 0.

Anoche se me complicó el temita en el Parc y no tuve el acceso para trabajar como me hubiese gustado. La amargura se me pasó apenas empezó el partido y la tocó el 30, lógico. Hoy revisé las 4-5 fotos que llegué a sacar antes del 'conflicto' y bueno, parece que valió la pena. https://t.co/xwZefSKnan — Tomás De Micheli (@demicheli) January 12, 2023

