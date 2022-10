Benzema ganha Bola de Ouro de 2022

O prêmio foi anunciado e entregue por Zinedine Zidane, ídolo do futebol francês que, inclusive, já treinou Benzema durante seu período como treinador do Real Madrid

O francês Karim Benzema conquistou a primeira Bola de Ouro de sua carreira, nesta segunda-feira, 17. Ele ficou na primeira colocação do prêmio realizado pela revista France Football, após faturar a Liga dos Campeões pelo Real Madrid.

O senegalês Sadio Mané, que defendeu o Liverpool, ficou em segundo lugar e o belga Kevin De Bruyne, do Manchester City, fechou o pódio. A lista aponta, segundo o portal, os melhores 30 jogadores do mundo e considera o desempenho na temporada passada (2021/22).

O prêmio foi anunciado e entregue por Zinedine Zidane, ídolo do futebol francês que, inclusive, já treinou Benzema durante seu período como treinador do Real Madrid - aonde também se colocou como um dos maiores da história enquanto jogador. Juntos, eles conquistaram três títulos consecutivos da Liga dos Campeões.

A lista teve outros resultados que chamam a atenção. O português Cristiano Ronaldo teve sua pior colocação desde 2005, enquanto Lionel Messi - último vencedor do prêmio, em 2021 - sequer apareceu na relação, o que não acontecia também desde 2005. Os resultados marcam ainda mais o fim de uma era dominada pela rivalidade entre a dupla.

Thibaut Courtois, do Real Madrid, ficou em 7º lugar, o melhor goleiro da lista. O belga faturou, também, o Prêmio Lev Yashin, que premia o melhor goleiro da temporada. Maignan, francês do Milan, Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City

Veja o top-30 da Bola de Ouro Masculina:



1º - Karim Benzema (Real Madrid)

2º - Sadio Mané (Liverpool)

3º - Kevin De Bruyne - (Manchester City)

4º - Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

5º - Mohamed Salah (Liverpool)

6º - Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

7º - Thibaut Courtois

8º - Vinícius Júnior (Real Madrid)

9º - Luka Modric (Real Madrid)

10º - Erling Haaland (Borussia Dortmund)

11º - Heung-Min Son (Tottenham)

12º - Riyad Mahrez (Manchester City)

13º - Sébastien Haller (Ajax)

14º - Fabinho (Liverpool)

14º - Rafael Leão (Milan)

16º - Virgil van Dijk (Liverpool)

17º - Casemiro (Real Madrid)

17º - Dusan Vlahovic (Fiorentina e Juventus)

17º - Luis Díaz (Porto e Liverpool)

20º - Cristiano Ronaldo (Juventus e Manchester United)

21º - Harry Kane (Tottenham)

22º - Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

22º - Phil Foden (Manchester City)

22º - Bernardo Silva (Manchester City)

25º - Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

25º - Mike Maignan (Milan)

25º - Antonio Rudiger (Chelsea e Real Madrid)

25º - João Cancelo (Manchester City)

25º - Christopher Nkunku (RB Leipzig)

25º - Darwin Nuñez (Benfica e Liverpool)

