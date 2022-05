PSG vai se reunir com Mbappé para apresentar projeto para a próxima temporada, diz jornal

Mbappé está em fim de contrato com o PSG (o atual vínculo se encerra no dia 30 de junho) e tem no Real Madrid um provável destino caso não renove com os franceses

O Paris Saint-Germain vai se reunir nesta quarta-feira com Kylian Mbappé para apresentar o projeto esportivo da próxima temporada ao atacante. A informação foi divulgada pelo jornal francês Foot Mercato.

Mbappé está em fim de contrato com o PSG (o atual vínculo se encerra no dia 30 de junho) e tem no Real Madrid um provável destino caso não renove com os franceses. De acordo com a publicação, o atacante deseja ouvir a proposta de ambos os clubes, se atentando mais no aspecto esportivo do que financeiro.



Vale lembrar que, caso Mbappé deixe o Paris Saint-Germain, o clube não receberá uma compensação financeira, já que o jogador não teria mais contrato. No ano passado, os franceses rejeitaram vender o jogador de 23 anos, a fim de formar o balado trio com Neymar e Lionel Messi.



Na atual temporada, o PSG foi campeão francês com sobras (15 pontos acima do vice-líder Monaco a uma rodada do fim). Porém, mais uma vez não obteve sucesso na Liga dos Campeões, caindo nas oitavas de final, justamente para o Real Madrid (Mbappé balançou as redes nos dois jogos).



Kylian Mabappé chegou ao Paris Saint-Germain em 2017. Desde então, disputou 216 partidas, com 168 gols marcados e 87 assistências.

