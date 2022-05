Manchester City anuncia acordo com o Borussia para contratação de Haaland

Para fechar com o centroavante de 21 anos, a equipe deve efetuar o pagamento da multa rescisória, que é de 60 e 75 milhões de euros (R$ 325 e 406 milhões)

O Manchester City anunciou nesta terça-feira, 10, que chegou a um acordo com o Borussia Dortmund para a contratação do norueguês Erling Haaland. Agora, os Citizens trabalham para definir os últimos detalhes com o jogador.

"O Manchester City pode confirmar que chegamos a um acordo de princípio com o Borussia Dortmund para a transferência do atacante Erling Haaland para o clube em 1º de julho de 2022. A transferência continua sujeita aos termos de finalização do clube com o jogador", publicou a equipe inglesa em nota oficial.

O comandante do Manchester City, Pep Guardiola, despistou horas antes em entrevista coletiva sobre a negociação, alegando questões legais. "Dortmund e Manchester City me disseram que não estou autorizado para falar até que o acordo esteja fechado. Então não posso falar nada, me desculpem. Eu adoraria poder, mas por questões legais eu não posso", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para fechar com o centroavante de 21 anos, a equipe deve efetuar o pagamento da multa rescisória, que é de 60 e 75 milhões de euros (R$ 325 e 406 milhões). No entanto, o City vai gastar muito mais com bônus ao jogador, além das comissões dos agentes.

Pelo Borussia Dortmund, o atacante marcou 85 gols em 88 jogos e foi artilheiro da última edição da Liga dos Campeões.

Tags