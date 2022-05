Manchester United é goleado pelo Brighton e não tem mais chances de classificação para Champions

Com o resultado, o clube do Cristiano Ronaldo, que tem apenas mais um jogo para disputar, estacionou na sexta colocação do torneio, com 58 pontos

Chegou ao fim o sonho do torcedor do Manchester United de ver o seu time na Liga dos Campeões na próxima temporada. Na tarde deste sábado, 7,os Red Devils perderam para o Brighton por 4 a 0, fora de casa, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês.



Com o resultado, o clube do Cristiano Ronaldo, que tem apenas mais um jogo para disputar, estacionou na sexta colocação do torneio, com 58 pontos, cinco a menos que o Arsenal, que abre a zona de classificação para a Champions. Já os Seagulls subiram para nono, com 47.



O jogo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atuando com o apoio de seus torcedores, o Brighton abriu o placar logo aos 14 minutos do primeiro tempo. Caicedo pegou a sobra na entrada da área e emendou um forte chute para vazar De Gea.

A vantagem ficou maior com três minutos da etapa final. Trossard recebeu na esquerda e rolou para Cucurella, que soltou uma bomba para ampliar.



Aos 12, foi a vez de Gross sair para o abraço. Após receber bom passe, o meia invadiu a área e tocou na saída do goleiro para marcar o terceiro. Dois minutos depois, saiu mais um. McTominay tentou afastar cruzamento, mas acabou chutando em cima de Trossard. A bola bateu no lateral e morreu no funda da rede.



A partir de então, o United até melhorou no jogo e partiu para cima para tentar diminuiu o prejuízo. Contudo, nada foi suficiente para evitar o vexame.