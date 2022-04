Thiago Monteiro elimina croata e vai às quartas de final do ATP 250 de Belgrado

O cearense Thiago Monteiro está nas quartas de final do ATP 250 de Belgrado, na Sérvia. Ele eliminou o croata Filip Krajinovic, 45º do mundo no ranking, e agora enfrentará o russo Karen Khachanov, 26º do mundo, no torneio.



Líder do ranking brasileiro, Monteiro bateu Krajinovic por 6/4 6/1 em 1h28min de jogo. “Estou muito contente com o resultado e com a sequência de bons jogos que venho fazendo. Manter essa consistência é o mais importante", afirmou.

O duelo contra o russo Karen Khachanov vai acontecer nesta sexta-feira, 21. "É um desafio bem duro, mas vou com confiança, buscando jogar solto e agressivo e desempenhando de forma consistente”, disse, confiante.

Será a quinta partida de Thiago Monteiro no ATP de Belgrado. Desde domingo na Sérvia, o cearense disputou o qualifying e precisou vencer dois jogos para entrar na chave, tendo avançado, até aqui, para as quartas de final.



