Com gol de Matheus Cunha, Atlético de Madrid vence o Getafe e entra no G4 do Espanhol

Neste sábado, 12, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid sofreu, mas derrotou o Getafe por 4 a 3, em casa. Com isso, os Colchoneros entraram no G4 do torneio.

Os anfitriões iniciaram a partida apertando. Com apenas nove minutos, Suárez teve uma chance de ouro para a abrir o placar, em cobrança de pênalti, mas o uruguaio acabando desperdiçando.

O tento perdido, no entendo, não fez falta. Isso porque, aos 20, Angel Correa inaugurou o marcador. Sete minutos depois, saiu mais um. Matheus Cunha recebeu cruzamento da direita e completou para o fundo da rede.

A partir de então, porém, os visitantes reagiram. Aos 31, Borja Mayoral descontou, enquanto Enes Unal igualou aos 38 e virou aos 42, de pênalti. Aos 50, Angel Correa voltou a marcar para os mandantes e empatou. Já aos 45 minutos do segundo tempo, foi a vez de Hermoso deixar a sua marca e decretar a vitória colchonera.

Com o resultado, o Atlético de Madrid subiu para a quarta colocação do campeonato, com 39 pontos. Já o Getafe está em 15º, com 25.

