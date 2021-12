D'Alessandro tem retorno para o Internacional encaminhado para jogar o Gauchão

Andrés D'Alessandro, livre no mercado após deixar o Nacional-URU, se encaminha para um retorno com de seis meses ao Internacional. O meia argentino de 40 anos mira aposentadoria no clube e despedida junto à torcida colorada.

D'Ale se encontra na Argentina para passar as festas de fim de ano com a família. A tendência é de que o jogador viaje para Porto Alegre-RS no início de 2022 para assinar o acordo. A ideia é que ele dispute o Gauchão pelo time.

Após o fim do contrato de seis meses, a expectativa é de que o argentino continue no clube exercendo outra função. O atleta fez cursos para ser técnico e para trabalhar como gestor.

O meia-atacante chegou ao Inter em 2008, ano em que venceu a Sul-Americana. Ele também ganhou a Libertadores de 2010 e a Recopa Sul-Americana de 2011, além de ter sido eleito Rei da América. Em 2016, D’Alessandro deixou o clube, mas voltou no ano seguinte e ajudou a encaminhar o clube à Série A. Em 2021, o ídolo do Colorado saiu da equipe outra vez para defender Nacional-URU.

O argentino já vestiu a camisa do Internacional 516 em partidas, das quais 265 foram vitórias. Fez 92 gols e deu 113 assistências. Enquanto esteve no time, o Inter foi campeão de 13 competições.



