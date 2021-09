Com zagueiro de volta, Internacional se prepara para enfrentar Fortaleza

Recuperado de desconforto, Gabriel Mercado volta a estar à disposição de Diego Aguirre para embate diante do Tricolor, no próximo domingo, 19, no Beira-Rio

O Internacional treinou no CT Parque Gigante nesta manhã de quinta-feira, 16, de olho no jogo contra o Fortaleza, no próximo final de semana. A grande novidade foi a presença do zagueiro Gabriel Mercado, que ficou de fora da partida contra o Sport por conta de um desconforto na perna.

O técnico Diego Aguirre começou comandado exercícios de posse de bola em campo reduzido. Depois, a comissão dividiu o grupo em dois. Enquanto um realizava uma atividade técnica de troca de passes e movimentação, o outro trabalhava o aspecto ofensiva.

Em seguida, o treinamento seguiu com finalizações e encerrou com um treino intenso de oito contra oito em curto espaço de campo.

Além de Mercado, o Inter deve contar com Rodrigo Dourado e Palacios contra o Fortaleza, já que ambos cumpriram suspensão na última rodada.

O Inter volta a treinar na manhã de sexta-feira. O jogo contra o Fortaleza será no domingo, às 11 horas (de Brasília), no Maracanã.

