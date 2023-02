Na estreia de Vina, Grêmio empata sem gols com o São Luiz pelo Gauchão

O Grêmio empatou em 0 a 0 com o São Luiz neste sábado, 18, em Ijuí, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Para esse jogo, o técnico Renato Portaluppi preservou seus titulares por causa da desgastante sequência de partidas neste início de temporada, uma vez que já garantiu a classificação para o mata-mata do Estadual.

A partida deste sábado foi marcada por estreias pelo lado do Grêmio. O zagueiro Natã, o lateral-direito João Pedro, o lateral-esquerdo Cuiabano e o meia Vina disputaram a primeira partida com a camisa do Tricolor Gaúcho.

O Grêmio volta a entrar em campo no próximo sábado, 25, às 20 horas (de Brasília), contra o Novo Hamburgo, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. Depois disso, o time comandado por Renato Portaluppi estreia na Copa do Brasil, contra o Campinense, dia 1º de março, e logo em seguida tem o primeiro Gre-Nal de 2023, em casa.

O jogo

Logo aos três minutos de jogo, um dos estreantes do dia quase marcou seu primeiro gol com a camisa do Grêmio. Vina cobrou falta com categoria, por cima da barreira, mandando à direita do goleiro adversário. Pouco depois, o São Luiz vacilou na saída de bola, e Vina recebeu na entrada da área, batendo firme no cantinho, tentando pegar o goleiro desprevenido, mas o adversário conseguiu se esticar todo e espalmar para escanteio.

O São Luiz se esforçava, mas o sábado de Carnaval parecia não ser o dia de Vina. Após nova falha na saída de bola dos donos da casa, Villasanti bateu para o gol, mas Pablo fez a defesa. No rebote, com o gol aberto, Vina bateu forte, mandando por cima do travessão.

Antes do intervalo, o Grêmio teve mais uma boa oportunidade de abrir o placar, desta vez com Cuiabano, que recebeu na esquerda, levou para o meio e bateu no cantinho, mas Pablo estava bem posicionado para espalmar para escanteio. Já o São Luiz tentou surpreender em cobrança de falta de Márcio Goiano, que levantou na área, mas a bola passou por todo mundo, obrigando o goleiro Adriel a fazer uma defesa à queima-roupa.

Na etapa complementar o Grêmio também não precisou de muito tempo para levar perigo à meta do São Luiz. Aos seis minutos Vina levantou na área após cobrança de escanteio, e Thiago Santos subiu livre para cabecear em direção ao chão, mandando a centímetros da trave.

O São Luiz respondeu eu contra-ataque aos dez minutos. Maurício ficou com a sobra no meio-campo, foi conduzindo e abriu para Igor Vinícius, que invadiu a área e bateu forte, mas Adriel fez a defesa, espalmando para escanteio.

Na reta final da partida o técnico Renato Portaluppi decidiu dar minutos a alguns jovens do elenco do Grêmio, mas nem o "sangue novo" no time conseguiu fazer com que o placar saísse do 0 a 0 na pequena Ijuí, no Oeste do Rio Grande do Sul.

