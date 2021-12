Grêmio anuncia a contratação do atacante Janderson, ex-Atlético Goianiense

O Grêmio terá novidade no ataque em 2022. O clube anunciou, nesta terça-feira, a contratação de Janderson, que pertence ao Corinthians e foi emprestado até dezembro do ano que vem.

O jovem de 22 anos tem vínculo com o Timão até o fim de 2023. Ele chegou ao alvinegro em 2018, por empréstimo do Joinville, foi comprado no ano seguinte e promovido ao profissional. Em agosto de 2020, foi para o Atlético-GO.

Nas redes sociais, Janderson se despediu do Dragão e agradeceu o apoio recebido nos dois anos que defendeu o clube.

“Me despeço do Dragão com a certeza de que dei o meu máximo durante esses dois anos. Agradeço aos meus companheiros, diretores e comissão técnica, mas principalmente a Deus e a minha família por terem me capacitado e ajudado para fazer o meu melhor”, escreveu.

“Obrigado por tudo, Dragão! E um agradecimento especial a todos os torcedores pelo apoio durante esse período. Nunca esquecerei vocês”, acrescentou.