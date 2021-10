Presidente do Grêmio lamenta briga contra o rebaixamento na Série A: "Muito constrangedor"

18:06 | Out. 06, 2021

Romildo Bolzan fala sobre momento complicado do Tricolor, que figura entre os quatro últimos colocados da competição nacional desde a segunda rodada

O Grêmio não passa por uma boa fase na temporada. Apesar do título do Campeonato Gaúcho, conquistado em maio, o Tricolor teve um péssimo início no Brasileirão e, atualmente, ocupa o 18º lugar.

O presidente do clube, Romildo Bolzan, em entrevista à Rádio Grenal, lamentou o mal momento do time. “É constrangedor estar vivendo esse momento pelo Grêmio, é muito constrangedor”, disse.

Romildo também comentou sobre a derrota para o Sport, no último domingo, em jogo que marcou o retorno da torcida à Arena. "O árbitro passado trancou demais o jogo. Isso para os dois lados. O que já passou, já passou, aquilo que nós podemos tirar de lição disso, se tira. O importante neste momento é estar com a cabeça limpa para esse jogo de hoje (06/10)", enfatizou.

Nesta quarta-feira, 6, os comandados de Felipão encaram o Cuiabá, às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre. O presidente pregou foco na partida e disse que só pensa nos três pontos.

“Para nós, nesse momento, o importante é fazer o resultado, não tem o que justifique se fazer o contrário. Eu não imagino um resultado negativo hoje de jeito nenhum, nem quero pensar nisso”, afirmou.

