De olho no Ceará, Alisson valoriza dias de preparação do Grêmio: "Muito proveitosos"

De folga nesta segunda-feira, 6, o Fortaleza retomará as atividades na tarde da próxima terça-feira, 7, no Pici, e iniciará a preparação para enfrentar o Atlético-MG. Sem desfalques por suspensão, o Tricolor contará com dois retornos à equipe para encarar o líder do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 12.

Após a derrota por 4 a 2 para o Bahia no último sábado, 4, a delegação do Leão retornou à capital cearense no domingo, 5, e foi liberada. Os jogadores se reapresentarão às 16 horas de terça no Centro de Excelência Alcides Santos para mais uma semana de treinos, agora com foco no embate contra o Galo.

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá novamente à disposição o zagueiro Marcelo Benevenuto e o volante Felipe. O defensor está no período final de isolamento após testar positivo para Covid-19 e voltará aos trabalhos na quarta-feira, 8, enquanto o meio-campista cumpriu suspensão automática na partida em Salvador.

Apesar do alto número de jogadores pendurados com dois cartões amarelos, o time não terá baixas por suspensão na próxima rodada. A única dúvida é acerca da condição do lateral-direito Daniel Guedes, que sofreu edema na região adutora da coxa esquerda e está no departamento médico.

Na primeira rodada do returno da Série A, o Fortaleza recebe o Atlético-MG no domingo, 12, às 16 horas, na Arena Castelão. O Tricolor ocupa a terceira posição, com 33 pontos, enquanto o Galo é o líder da competição, com 39 pontos.

