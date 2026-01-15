Escalação: como Fortaleza e Quixadá vão a campo pelo Campeonato Cearense

Escalação: como Fortaleza e Quixadá vão a campo pelo Campeonato CearenseEquipes se enfrentam a partir das 20h30min, no estádio Presidente Vargas (PV), pela 3ª rodada do Estadual. Confira escalação de cada time
Fortaleza e Quixadá se enfrentam hoje, quinta-feira, 15 de janeiro (15/1), em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Cearense de 2026. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 20h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Maílton, Brítez, Tomás Cardona e Mancuso; Lucas Sasha, Rodrigo e Pierre; Pochettino, Bareiro e Lucas Crispim. Téc: Thiago Carpini.
Quixadá
4-3-3: Josué Vinícius; Lê Santos, Léo Ceará, Samuel e Dim; Dudu, Gustavo e Paulista; Conrado, Davi Silva e Éric Lima. Téc: Juranilson