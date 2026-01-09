Fortaleza decide liderança do grupo contra o União Mogi na Copinha

Invictas, equipes duelam pela ponta do Grupo 23 em partida que será disputada neste sábado, 10, às 15h15min, em Mogi das Cruzes. Veja ainda situação de outros times cearenses na competição

Isso porque o Tricolor do Pici encara justamente o único adversário do chaveamento que também segue invicto. Na estreia, o União Mogi venceu o Confiança-PB por 2 a 0. Na segunda rodada, superou o Centro Olímpico por 1 a 0 — placar mínimo, mas suficiente para garantir a classificação antecipada do time da casa e mantê-lo na perseguição ao Fortaleza pela ponta do grupo, fator que pode pesar na definição dos confrontos da próxima fase.

Classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o Fortaleza entra em campo neste sábado, 10, às 15h15min, em Mogi das Cruzes (SP), para enfrentar o União Mogi. O duelo não vale apenas o cumprimento de tabela, mas também coloca em jogo a liderança do Grupo 23.

O Leão chega à terceira rodada com campanha igualmente invicta. Na estreia, venceu o Centro Olímpico por 1 a 0, e depois aplicou 4 a 0 na segunda partida, resultado que colocou o Tricolor na liderança do Grupo 23. Agora, o objetivo é manter os 100% de aproveitamento — missão que passa por enfrentar o adversário embalado e jogando ao lado da torcida.

A situação dos demais representantes cearenses na Copinha é bem mais complicada do que apenas lidar com a torcida adversária. O Ferroviário enfrenta o Santo André às 11 horas deste sábado, 10, precisando não só vencer, mas também contar com uma combinação favorável de resultado para seguir vivo na competição.

O Tubarão ocupa atualmente a lanterna do Grupo 30, com apenas um ponto somado. O empate sem gols diante do Bangu, na segunda rodada, garantiu o único ponto coral até aqui, já que, na estreia, o time havia sido goleado por 5 a 0 pelo Ibrachina. Neste cenário, apenas uma vitória sobre o Santo André, aliada a uma derrota do Bangu, mantém o Ferroviário com chances de avançar à segunda fase da Copinha.

Entre os cearenses que ainda buscam classificação, está também o Quixadá, que enfrenta o América-RJ na Fonte Luminosa, às 17h15min. A equipe também depende de resultados paralelos: além de vencer, precisa torcer por um triunfo da Ferroviária sobre o Cuiabá, de preferência por um bom saldo de gols, para ter condições de avançar no torneio.