Em casa, Fortaleza BC é superado pelo Pinheiros por 108 a 61 e sofre novo revés no NBB

O Fortaleza Basquete Cearense foi derrotado mais uma vez no Novo Basquete Brasil (NBB). Na noite desta quinta-feira, 18, o Carcalaion foi superado pelo Pinheiros por 108 a 61 em partida disputada no Ginásio da Unifor, na capital cearense.
Com o novo revés, o time comandado por Jelena Todorovic chega ao 11º resultado negativo na competição nacional. Ao todo, a equipe entrou em quadra 15 vezes e venceu apenas quatro: Vasco, Botafogo, Bauru e Osasco. O próximo compromisso do Tricolor será no domingo, 21, contra o União Corinthians, no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul/RS.
Fortaleza BC 61x108 Pinheiros: o jogo
Apesar de atuar em seus domínios, o Carcalaion iniciou a partida de forma negativa e virou uma "presa fácil" para os paulistas desde os primeiros minutos. No primeiro quarto, por exemplo, vitória parcial dos visitantes por 29 a 15. Depois, no segundo quarto, o Pinheiros ainda ampliou a vantagem, vencendo por 38 a 19. Com isso, a primeira metade foi finalizada em 67 a 34 para os atuais líderes do NBB.
Na volta para o terceiro quarto, o Fortaleza até tentou igualar forças, mas foi novamente superado, desta vez por 23 a 14. No último quarto da partida, a equipe de São Paulo, mesmo poupando forças, venceu sem grandes dificuldades por 18 a 13. Os grandes destaques do confronto foram o armador Pacheco e o ala/pivô Djalo, que anotaram juntos 46 pontos a favor do Pinheiros.
