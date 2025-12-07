Escalação: como Botafogo e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Botafogo e Fortaleza vão a campo pelo BrasileirãoFogão e Leão se enfrentam a partir das 16 horas, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 38ª rodada da Série A. Confira escalação de cada time
Botafogo e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 7 de dezembro (7/12), em jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Botafogo
4-3-2-1: Raul; Vitinho, Marçal, Gabriel e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas, Artur, Jordan Barrera e Montoro; Arthur Cabral. Téc: Davide Ancelotti
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Pikachu, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo