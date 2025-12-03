Escalação: como Fortaleza e Corinthians vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Fortaleza e Corinthians vão a campo pelo BrasileirãoLeão e Timão se enfrentam a partir das 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE) pela 37ª rodada da Série A. Confira escalação de cada time
Fortaleza e Corinthians se enfrentam hoje, quarta-feira, 3 de dezembro (3/12), em jogo válido pela 37ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo
Corinthians
3-5-2: Hugo Souza; André Ramalho, Cacá e Gustavo Henrique; Matheus Bidu, André, Maycon, Breno Bidon e Dieguinho; Vitinho e Gui Negão. Téc: Dorival Júnior