Fortaleza vence a última rodada de cada Brasileirão desde 2021

Fortaleza venceu as duas últimas partidas que disputou / Crédito: Fernanda Barros

Com a última rodada do Campeonato Brasileiro marcada para o dia 7 de dezembro, diante do Botafogo no Nilton Santos (RJ), o Fortaleza deseja manter o tabu de invencibilidade no encerramento da Série A construído desde 2021. Neste recorte, o Leão enfrentou nas últimas rodadas o Bahia, Santos (duas vezes) e o Internacional. O retrospecto é positivo, já que venceu todos estes duelos, rebaixando o Esquadrão de Aço e o Peixe, em 2021 e 2023.

Fortaleza consegue inéditos G-4 e acesso à Libertadores em 2021. Crédito: Thais Mesquita Em 2021, o Tricolor treinado pelo então técnico Juan Pablo Vojvoda, em seu primeiro ano de clube, teve uma inesquecível campanha, graças a primeira conquista de acesso à Libertadores, além do inédito G-4. Pela 38ª rodada, o Bahia, que era 16º com 43 pontos, precisava vencer ou torcer por um tropeço do Juventude e Grêmio para escapar do Z-4. Na Arena Castelão, o Leão superou o rival por 2 a 1, rebaixando o Tricolor Baiano na 18ª posição. Fortaleza e Santos em duelo pelo Brasileirão 2022 Crédito: Aurélio Alves/O POVO No histórico ano de 2022, o Fortaleza enfrentou o Santos na última rodada na Vila Belmiro (SP). O triunfo foi um dos resultados da arrancada contra o rebaixamento naquele ano. A vitória resultou no acesso à fase prévia da Libertadores do ano seguinte.

Fortaleza e Santos duelaram na Vila Belmiro pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2023 Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC Na temporada de 2023, o Fortaleza encarou novamente o Santos na última rodada. O Peixe, na 15ª posição com 43 pontos, só dependia de si para não cair. De virada, o Fortaleza venceu por 2 a 1, com direito a gol de Lucero do meio de campo, e selou o rebaixamento do rival paulista. Fortaleza encerrou a participação na Série A 2024 invicto no Castelão. Crédito: Fábio Lima/O POVO