Fortaleza vence a última rodada de cada Brasileirão desde 2021

Desde 2021, Fortaleza tem 100% de aproveitamento na última rodada do BrasileirãoEm duas ocasiões, o Tricolor do Pici rebaixou rivais para a Série B
Com a última rodada do Campeonato Brasileiro marcada para o dia 7 de dezembro, diante do Botafogo no Nilton Santos (RJ), o Fortaleza deseja manter o tabu de invencibilidade no encerramento da Série A construído desde 2021.
Neste recorte, o Leão enfrentou nas últimas rodadas o Bahia, Santos (duas vezes) e o Internacional. O retrospecto é positivo, já que venceu todos estes duelos, rebaixando o Esquadrão de Aço e o Peixe, em 2021 e 2023.
Em 2021, o Tricolor treinado pelo então técnico Juan Pablo Vojvoda, em seu primeiro ano de clube, teve uma inesquecível campanha, graças a primeira conquista de acesso à Libertadores, além do inédito G-4. Pela 38ª rodada, o Bahia, que era 16º com 43 pontos, precisava vencer ou torcer por um tropeço do Juventude e Grêmio para escapar do Z-4. Na Arena Castelão, o Leão superou o rival por 2 a 1, rebaixando o Tricolor Baiano na 18ª posição.
No histórico ano de 2022, o Fortaleza enfrentou o Santos na última rodada na Vila Belmiro (SP). O triunfo foi um dos resultados da arrancada contra o rebaixamento naquele ano. A vitória resultou no acesso à fase prévia da Libertadores do ano seguinte.
Na temporada de 2023, o Fortaleza encarou novamente o Santos na última rodada. O Peixe, na 15ª posição com 43 pontos, só dependia de si para não cair. De virada, o Fortaleza venceu por 2 a 1, com direito a gol de Lucero do meio de campo, e selou o rebaixamento do rival paulista.
Já em 2024, o Tricolor de Aço fazia mais uma campanha memorável. Em mais da metade do Campeonato Brasileiro no G-4, o Fortaleza chegou a brigar pelo título do campeonato e venceu o Internacional por 3 a 0, na última rodada, na Arena Castelão, carimbando mais uma classificação à Libertadores.
Três jogos, três finais
O Fortaleza tem como últimos adversários o Atlético-MG, no próximo domingo, 30/11, Corinthians em 3/12, ambos em casa, e o último jogo contra o Botafogo, no Nilton Santos em 7/12.
- Fortaleza x Atlético-MG - 30/11 às 18h30min
- Fortaleza x Corinthians - 03/12 às 19 horas
- Botafogo x Fortaleza - 07/12 às 16 horas