AO VIVO: transmissão com imagens de Fortaleza x Hiroos Cariri pelo Cearense Feminino

Leoas e time caririense se enfrentam a partir das 9 horas deste domingo, 16. TV O POVO (48.2) e YouTube do Esportes O POVO transmitem jogo ao vivo
Atualizado às Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Em uma partida essencialmente protocolar, o Fortaleza recebe o Hiroos Cariri neste domingo, 16, às 9 horas no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, para confirmar vaga na final do Cearense Feminino.

Para a partida com transmissão da TV O POVO (canal 48.2) e do Youtube do Esportes O POVO, as Leoas contam com a vantagem de ter vencido o primeiro embate das semifinais por 21 a 0, o que torna a probabilidade de desclassificação quase inexistente. Veja transmissão ao vivo e com imagens:

O duelo será exibido pela TV O POVO (48.2) e pelo YouTube do Esportes O POVO a partir das 8h45, com narração de Liuê Góis e comentários de Iara Costa.

Assista à transmissão com imagens de Fortaleza x Hiroos Cariri:

 

