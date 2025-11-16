AO VIVO: transmissão com imagens de Fortaleza x Hiroos Cariri pelo Cearense Feminino

Leoas e time caririense se enfrentam a partir das 9 horas deste domingo, 16. TV O POVO (48.2) e YouTube do Esportes O POVO transmitem jogo ao vivo

Em uma partida essencialmente protocolar, o Fortaleza recebe o Hiroos Cariri neste domingo, 16, às 9 horas no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, para confirmar vaga na final do Cearense Feminino.

Para a partida com transmissão da TV O POVO (canal 48.2) e do Youtube do Esportes O POVO, as Leoas contam com a vantagem de ter vencido o primeiro embate das semifinais por 21 a 0, o que torna a probabilidade de desclassificação quase inexistente. Veja transmissão ao vivo e com imagens: