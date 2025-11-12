Escalação: como Atlético-MG e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam hoje, 12, às 20h30min, na Arena MRV (MG), em partida atrasa da 16ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta-feira, 12 de novembro (12/11), em jogo válido pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 20h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Atlético-MG