Escalação: como Atlético-MG e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta-feira, 12 de novembro (12/11), em jogo válido pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 20h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Atlético-MG
4-3-3: Everson; Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Arana; Alexsander, Igor Gomes e Bernard; Dudu, Roni e Hulk. Téc: Jorge Sampaoli
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Herrera, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo
