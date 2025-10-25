Fortaleza encara São Gonçalo em partida atrasada do Cearense Feminino

Em busca de alcançar o Ceará na liderança do Campeonato Cearense Feminino, o Fortaleza entra em campo neste domingo, 26, às 9h30min, diante do São Gonçalo, no CT Ribamar Bezerra, em duelo atrasado válido pela segunda rodada do Estadual. A partida terá transmissão da FCF TV.

As Leoas tentam colocar o calendário local em dia e, consequentemente, igualar o Vovô na ponta do Grupo A. Atualmente, o time tricolor ocupa a segunda colocação, com quatro pontos somados em dois jogos — uma vitória por 9 a 0 sobre o The Blessed e um empate, na semana passada, diante do Ceará.