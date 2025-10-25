Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza encara São Gonçalo em partida atrasada do Cearense Feminino

Com transmissão da FCF TV, partida ocorrerá neste domingo, 26, às 9h30min, no CT Ribamar Bezerra
Iara Costa
Iara Costa
Em busca de alcançar o Ceará na liderança do Campeonato Cearense Feminino, o Fortaleza entra em campo neste domingo, 26, às 9h30min, diante do São Gonçalo, no CT Ribamar Bezerra, em duelo atrasado válido pela segunda rodada do Estadual. A partida terá transmissão da FCF TV.

As Leoas tentam colocar o calendário local em dia e, consequentemente, igualar o Vovô na ponta do Grupo A. Atualmente, o time tricolor ocupa a segunda colocação, com quatro pontos somados em dois jogos — uma vitória por 9 a 0 sobre o The Blessed e um empate, na semana passada, diante do Ceará.

O São Gonçalo chega ao confronto com o objetivo de surpreender na competição. Com três pontos conquistados após a vitória por 4 a 1 sobre o The Blessed, a equipe busca somar pontos diante do Fortaleza para entrar na disputa pela segunda colocação da Chave A. O time já disputou duas partidas no Estadual: além do triunfo, foi derrotado pelo Ceará na estreia, por 9 a 2.

O Fortaleza não tem grandes desfalques para o duelo e quer manter a invencibilidade na temporada, na qual já garantiu o acesso à Série A1 e conquistou o título da Copa Maria Bonita. Em 19 jogos disputados em 2025, o elenco comandado por Erandir soma 11 vitórias e 8 empates, com 51 gols marcados e apenas 14 sofridos.

+ PÁGINAS AZUIS: Vencedor como jogador e treinador, Erandir se declara ao Fortaleza: "Devo muito ao clube"

 

 

