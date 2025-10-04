Fortaleza tem três titulares fora da partida contra o Juventude pelo Brasileirão

Ao todo, 24 atletas foram convocados pelo técnico Martín Palermo para o confronto no Rio Grande do Sul

O Fortaleza terá desfalques importantes para a partida contra o Juventude, neste domingo, 5 de outubro, às 18h30min, no estádio Alfredo Jaconi, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Três titulares absolutos, o goleiro João Ricardo, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o meia Lucas Crispim, ficaram fora da lista de relacionados divulgada pelo clube antes do embarque da delegação.

As ausências se somam a outros jogadores que também seguem em recuperação. João Ricardo trata uma tendinite no ombro direito, Pacheco apresenta edema no músculo posterior da coxa esquerda, e Crispim foi poupado por fadiga muscular. O atacante Moisés, que ainda faz transição física após lesão na coxa esquerda, também não viajou.