Fortaleza tem três titulares fora da partida contra o Juventude pelo Brasileirão

Fortaleza tem três titulares fora da partida contra o Juventude pelo BrasileirãoAo todo, 24 atletas foram convocados pelo técnico Martín Palermo para o confronto no Rio Grande do Sul
O Fortaleza terá desfalques importantes para a partida contra o Juventude, neste domingo, 5 de outubro, às 18h30min, no estádio Alfredo Jaconi, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Três titulares absolutos, o goleiro João Ricardo, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o meia Lucas Crispim, ficaram fora da lista de relacionados divulgada pelo clube antes do embarque da delegação.
As ausências se somam a outros jogadores que também seguem em recuperação. João Ricardo trata uma tendinite no ombro direito, Pacheco apresenta edema no músculo posterior da coxa esquerda, e Crispim foi poupado por fadiga muscular. O atacante Moisés, que ainda faz transição física após lesão na coxa esquerda, também não viajou.
Ao todo, 24 atletas foram convocados pelo técnico Martín Palermo para o confronto no Rio Grande do Sul. O elenco encerrou a preparação na manhã deste sábado, 4, com treino no Centro de Excelência Alcides Santos, e seguiu em voo fretado para Caxias do Sul no início da tarde.
O Fortaleza tenta reagir após a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, na Arena Castelão, que manteve a equipe na 19ª colocação da tabela. A partida foi marcada pela expulsão de Rigoni, ainda no primeiro tempo, e por um domínio de posse de bola do Tricolor cearense, que novamente esbarrou nas dificuldades ofensivas.