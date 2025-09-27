Escalação: como Fortaleza e Sport vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Fortaleza e Sport vão a campo pela Série A do BrasileirãoTimes se enfrentam hoje, 27, às 16 horas, na Arena Castelão, em partida da 25ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Fortaleza e Sport se enfrentam hoje, sábado, 27 de setembro (27/9), em jogo da 25ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Fortaleza
4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Pikachu, Breno Lopes e Deyverson. Téc: Martín Palermo.
Sport
4-4-2: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes, Luan Cândido; Lucas Kal, Rivera, Matheusinho, Lucas Lima; Léo Pereira, Derik. Téc: Daniel Paulista.