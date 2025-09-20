Escalação: como Palmeiras e Fortaleza vão a campo pela Série A do Brasileirão

Escalação: como Palmeiras e Fortaleza vão a campo pela Série A do BrasileirãoTimes se enfrentam hoje, 20, às 21 horas, no Allianz Parque, em partida da 24ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Palmeiras e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 20 de setembro (20/9), em jogo da 24ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Palmeiras
4-4-2: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Martínez, Allan, Raphael Veiga e Maurício; Ramon Sosa e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.
Fortaleza
4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Pacheco; Sasha, Matheus Pereira, Lucas Crispim; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Martín Palermo.