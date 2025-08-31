Escalação: como Internacional e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Internacional e Fortaleza vão a campo pelo BrasileirãoEquipes se enfrentam hoje, 31, às 20h30min, no Beira-Rio (RS), em partida válida pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Internacional e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 31 de agosto (31/08), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 20h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Internacional
4-5-1: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Ricardo Mathias. Téc: Roger Machado
Fortaleza
4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Pochettino, Rossetto e Lucca Prior; Lucero e Breno Lopes. Téc: Renato Paiva