Escalação: como Fortaleza e Mirassol vão a campo pela Série A do Brasileirão

Times se enfrentam hoje, 24, às 18h30min, na Arena Castelão (CE), em partida da 21ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Autor João Pedro Oliveira
João Pedro Oliveira Autor
Tipo Notícia

Fortaleza e Mirassol se enfrentam hoje, domingo, 24 de agosto (24/8), em jogo da 21ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Fortaleza

4-4-2: Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Pablo Roberto e Lucca Prior; Allanzinho e Bareiro. Técnico: Renato Paiva.

Mirassol

4-3-3: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Danielzinho; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

