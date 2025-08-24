Escalação: como Fortaleza e Mirassol vão a campo pela Série A do Brasileirão

Escalação: como Fortaleza e Mirassol vão a campo pela Série A do BrasileirãoTimes se enfrentam hoje, 24, às 18h30min, na Arena Castelão (CE), em partida da 21ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Fortaleza e Mirassol se enfrentam hoje, domingo, 24 de agosto (24/8), em jogo da 21ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Fortaleza
4-4-2: Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Pablo Roberto e Lucca Prior; Allanzinho e Bareiro. Técnico: Renato Paiva.
Mirassol
4-3-3: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Danielzinho; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.