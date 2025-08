Corinthians x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (cana de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Corinthians x Fortaleza: como chegam os times

Com apenas 14 pontos, o Fortaleza soma 11 jogos seguidos sofrendo gols e ainda não venceu longe de seus domínios nesta Série A. A diretoria tem se movimentado: rescindiu com David Luiz, viabiliza a saída de outras peças e negocia para trazer reforços, como o camisa 10 Guzmán, o volante Rezende e o goleiro Helton Leite. Mas nenhum deles estará à disposição neste fim de semana. A resposta, portanto, ainda precisa vir com o que já está no elenco.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Do outro lado, o Corinthians venceu o clássico contra o Palmeiras no meio da semana, pela ida das quartas da Copa do Brasil, e não esconde que os olhos estão voltados para o jogo da volta, na quarta-feira, 6. O trabalho de Dorival Jr à frente do clube vinha sendo contestado, mas ganhou alívio. Por isso, o plantel deve entrar em campo com quase 10 mudanças, visando a importância financeira e futebolística do dérbi que vem na sequência. (Com Rangel Diniz)