Fortaleza x Bahia pela Série A: veja escalação provável, retrospecto e análise

As equipes se enfrentam neste sábado, 19, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Brasileirão

Na beira do campo, o Tricolor terá a estreia do técnico português Renato Paiva, ex-Botafogo. A missão do novo comandante contra o Esquadrão não é fácil: foram dois dias de treinamento com o elenco, que passa por uma crise técnica prolongada e acumula nove jogos sem vitória, sendo cinco derrotas consecutivas no Brasileirão.

No jogo que marcará o início da “Era Paiva” no Pici, o Fortaleza recebe o Bahia na Arena Castelão neste sábado, 18, às 16 horas, em clássico regional válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Pressionado, o Leão do Pici precisa vencer a todo custo para amenizar sua situação na tabela, onde atualmente ocupa a vice-lanterna, com apenas dez pontos somados.

Para o duelo, Paiva terá uma lista considerável de ausências: os goleiros João Ricardo e Brenno, os zagueiros Gustavo Mancha e David Luiz, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o atacante Moisés. Em contrapartida, o técnico pode promover algumas estreias, como a do centroavante paraguaio Adam Bareiro e do atacante argentino Tucu Herrera.

“Em relação ao Bahia, eu conheço muito bem. Joguei contra eles pelo Botafogo. É uma equipe muito bem treinada pelo Rogério Ceni, com um elenco de qualidade e com várias opções. É um clássico, e os jogadores precisam entender que, se existe um momento bom para mudar a ficha, o momento é esse. Portanto, é isso que vamos tentar fazer nesses dois dias: resgatar aquilo de bom que eles (o elenco) têm, para que amanhã entrem em campo e compitam”, disse Renato Paiva em sua apresentação.

Para terminar a rodada fora do Z-4, o Fortaleza precisa, obrigatoriamente, vencer o Bahia e ainda torcer para tropeços de rivais. Na combinação necessária, o Juventude (18º), que visita o Cruzeiro, e o Vitória (17º), que recebe o RB Bragantino, precisam ao menos empatar, enquanto o São Paulo (16º) tem de perder para o Corinthians no MorumBIS.

Além do centroavante, o meio-campista Jean Lucas está suspenso. O zagueiro Kanu e os volantes Erick e Rezende, lesionados, também estão fora do jogo.

Na terça-feira passada, o técnico Rogério Ceni optou por poupar boa parte de seus principais jogadores na partida contra o América de Cali-COL, pelos playoffs da Copa Sul-Americana, disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Para o confronto na capital cearense, o comandante tem uma dúvida importante: Willian José, artilheiro do time em 2025, viajou, mas trata-se de uma torção no tornozelo.

O adversário do time cearense vive um momento oposto na temporada. Invicto há cinco partidas, o Esquadrão briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e é o atual quarto colocado, com 24 pontos — mais que o dobro do que tem o Fortaleza. Na elite nacional, inclusive, o Tricolor chega para enfrentar o Leão do Pici vindo de três triunfos seguidos, o que reforça a boa fase.

Fortaleza x Bahia pela Série A 2025: destaques do jogo

Do lado do Fortaleza, as expectativas ficam voltadas para as possíveis estreias de Adam Bareiro e Tucu Herrera, que foram contratados para reforçar o setor ofensivo do time. Já no Esquadrão, com um elenco recheado de bons jogadores, os holofotes ainda ficam voltados para Erick Pulga, que já atuou pelo Ceará e sabe bem o que é enfrentar o Leão do Pici.

Fortaleza x Bahia pela Série A 2025: retrospecto



Em relação ao retrospecto, o duelo na Arena Castelão representará o 49º confronto entre Fortaleza e Bahia na história. Na semana passada, as equipes se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Nordeste, em jogo único e eliminatório, vencido pelo Esquadrão por 2 a 1. Em números gerais, o time baiano totaliza 19 vitórias contra 14 do Leão, além de 15 empates.

Fortaleza x Bahia pela Série A 2025: análise de João Pedro Oliveira

"Recomeço. É assim que o Fortaleza deve tratar o jogo contra o Bahia amanhã, no Castelão. Agora com Renato Paiva à beira do campo, o time do Pici buscará encerrar um jejum de mais de três meses sem vitória. Para isso, será necessário demonstrar solidez e eficiência contra um adversário que vive bom momento na temporada e tem um trabalho consolidado pelo ex-Leão, Rogério Ceni. Para além da virada de chave, o duelo é importante para a equipe cearense diminuir sua distância em relação aos times fora do Z-4. Atualmente, três pontos separam o Leão de sair da zona da confusão", disse o jornalista do O POVO.