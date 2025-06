Com acesso na mira, Fortaleza enfrenta Minas Brasília pelo Brasileirão Feminino A2

O Fortaleza vai em busca do acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino por mais um ano. / Crédito: João Moura/Fortaleza EC

Pelo sexto ano consecutivo, o Fortaleza chega a um mata-mata decisivo do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. Neste domingo, 22, as Leoas vão até o estádio Bezerrão, em Gama (DF), enfrentar o Minas Brasília às 16 horas, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final. O embate é o primeiro e mais definitivo passo a caminho do acesso, já que a equipe que avançar para as semifinais garante lugar na Série A1 de 2026. O Fortaleza tem como principal objetivo não repetir os erros dos cinco anos anteriores. De 2020 a 2024, a equipe avançou da fase de grupos, mas caiu no mata-mata para Bahia, Cresspom-DF, Real Ariquemes-RO, América-MG e Juventude-RS, respectivamente. Nessas cinco ocasiões, o time havia empatado ou perdido em casa, onde tinha disputado o embate de ida, sem conseguir somar na partida de volta os três pontos para ir para os pênaltis fora dos próprios domínios.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora + Leia a coluna de futebol feminino do O POVO Para evitar que a velha história se repita, as Leoas terão a vantagem de decidir o jogo de volta em casa, no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza, diante da própria torcida. A ideia é, no entanto, já garantir o resultado fora dos seus domínios. Para isso, o time viajou com o elenco completo, sem qualquer desfalque. O grupo cearense também espera que sua melhor campanha, na qual demonstrou evolução entre os primeiros e últimos jogos, seja favorável. Em sete partidas disputadas até aqui, o grupo comandado por Erandir contabilizou quatro vitórias e três empates, com 20 gols marcados — sendo o melhor ataque do torneio — e apenas quatro tomados. Os números são bem diferentes do adversário brasiliense. O Minas Brasília avançou para as quartas de final na quarta colocação do Grupo A com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Foram oito gols marcados, mas dez tomados, de modo a fazer do time brasiliense o mais vazado dentre os classificados.