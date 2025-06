Classificado, Fortaleza cumpre tabela diante do Itacoatiara no PV pelo Feminino A2

Com 12 pontos, Leoas já estão confirmadas nas quartas de final do Brasileirão Feminino A2

O Fortaleza entra em campo neste sábado, 14, às 15 horas, no estádio Presidente Vargas pela sétima e última rodada da fase de grupos da Série A2 do Brasileirão apenas para cumprir tabela diante do Itacoatiara.

Com 12 pontos somados em seis jogos, contabilizando a goleada da última rodada diante do Remo, as Leoas já estão confirmadas nas quartas de final do certame nacional. A confirmação veio ao final da rodada anterior com o empate entre Ação e Vitória. Com a igualdade, a equipe mato-grossense não pode mais superar o grupo tricolor na tabela, o que assegurou a vaga nas quartas de final do torneio.