Fortaleza bate Juventude-SE e avança para 3ª fase da Copa do Brasil Feminina

O Fortaleza avançou para a terceira fase da Copa do Brasil Feminina. As Leoas se classificaram após uma vitória por 4 a 2 diante do Juventude-SE no estádio Batistão, em Aracaju (SE), na tarde desta quarta-feira, 11. Andressa Anjos e Jhow marcaram cada uma um doblete, enquanto Juliana e Lauren descontaram para o time sergipano.

Apesar do placar elástico, o grupo tricolor começou o embate com complicações após tomar um gol aos 54 segundos de início de partida. Não demorou, no entanto, para que a virada fosse somada com Andressa e Jhow, que complementaram o placar no segundo tempo. Aos 25 minutos do segundo tempo, Lauren descontou para o Time da Estância, mas a recuperação não foi o suficiente para uma virada.