O Fortaleza irá enfrentar o Juventude-SE na segunda fase da Copa do Brasil Feminina. A definição do confronto ocorreu após sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde da última segunda-feira, dia 2.

Na ocasião, os clubes da Série A2 do Brasileirão Feminino, que entram no torneio já na segunda fase, ficaram sabendo quem seriam seus adversários classificados da primeira etapa — todos da Série A3. O Juventude-SE, adversário das Leoas, participa da competição desde a fase preliminar, onde eliminou o Paraíso-TO nos pênaltis. O time se garantiu na segunda fase após bater o Tarumã-AM, em Manaus, por 2 a 1 no jogo único.

Por decisão também via sorteio, o Fortaleza terá que atuar fora de casa. A segunda fase da Copa do Brasil Feminina também será em jogo único. Pela participação nesta etapa, o Fortaleza receberá R$ 35 mil de cota. Caso avance para a terceira fase, as Leoas garantem mais R$ 40 mil de premiação.

Na avaliação do coordenador de futebol feminino do Fortaleza, Airton Matos, a partida exigirá total concentração das jogadoras, principalmente por se tratar de um mata-mata. “Sabemos que será um jogo difícil, é a primeira vez que disputamos a Copa do Brasil e precisamos de atenção redobrada, pois é decisão em jogo único. Vamos trabalhar muito para ir longe e representar o Fortaleza da melhor maneira possível”, ressaltou.