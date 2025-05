Fortaleza goleio Rio Negro-RR e se aproxima de classificação no Brasileirão Feminino A2

As Leoas voltam a campo somente no dia 8 de junho, diante da equipe do Remo, no Baenão, pela sexta rodada do Brasileiro A2

Com esse resultado, a equipe comandada pelo técnico Erandir Feitosa chega aos 9 pontos na competição nacional e alcançou a vice-liderança do Grupo B da competição, atrás somente do Vitória-BA, líder do grupo com 13 pontos conquistados até então.

O Fortaleza goleou o Rio Negro-RR por 8 a 1 na tarde deste sábado, 24, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Natália, duas vezes, Tainá, Mayara, Andressa Anjos, Thalita, Esterfany e Jhow marcaram para as Leoas.

As Leoas voltam a campo somente no dia 8 de junho, diante da equipe do Remo-PA, no Baenão, pela sexta rodada do Brasileiro A2. Caso vença este duelo, o Tricolor do Pici poderá garantir seu acesso para as quartas de final da competição com uma rodada de antecedência.

Para garantir seu acesso à elite do futebol feminino nacional, as Leoas terão que enfrentar um adversário do Grupo A do certame, em um confronto de dois jogos. O vencedor deste duelo terá sua vaga garantida para a Série A do Brasileirão feminino de 2026.