Vasco x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Ouça ainda na rádio O POVO CBN . Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 17 de maio (17/05), em jogo válido pela 9ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min. (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Vasco x Fortaleza: como chegam os times

Essa dualidade de objetivos do Leão do Pici reflete o atual momento do time na tabela de classificação. O Tricolor ocupa a 11ª posição, com dez pontos, três a menos que o Fluminense (5º colocado) e três a mais que o próprio Vasco, que está em 17º lugar e abre o Z-4. Ou seja, o time cearense precisa da vitória para se manter estável na competição.

Para o confronto contra o Vasco, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem três desfalques por lesão: o atacante Moisés (com edema muscular), o lateral Diogo Barbosa (entorse no tornozelo) e o volante Zé Welison (edema muscular). O lateral-direito Tinga, por questões particulares, não viajou para o Rio de Janeiro.



Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp