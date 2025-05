Fortaleza x Bucaramanga: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo no ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza x Bucaramanga: como chegam os times

Na tabela, o Fortaleza é o segundo colocado, com sete pontos, a mesma quantidade que o Racing-ARG, que lidera por ter melhor saldo de gols. O Auriverde, por outro lado, ocupa a terceira posição, com cinco pontos, enquanto o Colo-Colo-CHI é o lanterna, com dois. Ou seja, se o time cearense vencer, garante matematicamente o G-2 e avança de fase. Se o Leopardo ganhar, ultrapassa o Leão e deixa tudo embolado para a última rodada.

No Leão do Pici, o centroavante Lucero, com quatro gols nos últimos dois jogos, voltou a boa fase e tem se destacado. A tendência, porém, é de queDeyversonseja o titular no confronto, que também passa por momento positivo, sobretudo em duelos pela Libertadores.Já no plantel do Bucaramanga, o destaque é o argentino Luciano Pons, artilheiro do time no ano. (Com Mateus Moura)