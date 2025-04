Fortaleza recebe Ação-MT em estreia como mandante no Brasileirão Feminino A2

O Fortaleza disputa neste sábado, 26, às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, o seu primeiro jogo como mandante no Brasileirão Feminino A2 de 2025, pela segunda rodada da competição. Mesmo sem presença da torcida por determinação da CBF, o fator casa pode fazer a diferença para as Leoas, já que a equipe entrará em campo em busca da primeira vitória. O embate terá transmissão da TV Leão.

Na primeira primeira rodada, o time comandado por Erandir empatou em 1 a 1 diante do Mixto fora de casa. O gol tricolor ocorreu aos 37 minutos do segundo tempo e saiu dos pés de Isabella. Com o resultado, as Leoas ocupam a quarta colocação na chave com um ponto somado.

O adversário, Ação-MT, chega em uma posição mais confortável. O time mato-grossense é líder do Grupo B — grupo em que o Tricolor disputa posição também com Vitória, Itacoatiara, Remo, Atlético Rio Negro, Paysandu e Mixto — com três pontos e um ótimo saldo de gol após vencer o Paysandu por 5 a 0 em casa.

Apesar do adversário forte, o Fortaleza sabe da importância do embate para a meta de acesso à Série A1 e chegará completo para o jogo. Segundo a meia Andressa Anjos, o grupo utilizou a semana completa de treino exatamente para evoluir após a igualdade diante do Mixto por saber dos objetivos que pretende alcançar em 2025.