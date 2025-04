Bucaramanga x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Bucaramanga x Fortaleza: como chegam os times

Após viver momentos de tensão no Chile na rodada anterior, quando encarou o Colo-Colo e precisou deixar o campo após invasão de torcedores – a partida foi encerrada aos 24 minutos do segundo tempo por falta de segurança –, o Tricolor tenta, diante do time colombiano, a sua primeira vitória na edição do torneio continental. No cenário atual, a equipe cearense ocupa a lanterna do Grupo E.



Embora tenha demonstrado certa melhoria em alguns aspectos táticos e técnicos nas derrotas para o Vitória e o Palmeiras, o Fortaleza ainda está longe do potencial que se projetava no início do ano. A crise é composta por indignação de torcedores, que protagonizaram protestos na semana passada, além dos resultados negativos em campo, marcados por um único triunfo nas últimas 11 partidas, além de seis reveses.



Adversário do Leão, o Bucaramanga foi a grande sensação do futebol colombiano em 2024, quando venceu, de forma surpreendente, o Torneio Apertura – lá, o campeonato nacional é dividido em duas competições independentes, disputadas em cada semestre da temporada. Na Libertadores deste ano, o início do Auriverde tem sido ótimo: um empate com o Colo-Colo e uma vitória fora de casa contra o favorito Racing. (Com Mateus Moura)