Com acesso na mira, Fortaleza enfrenta Mixto-MT na estreia no Brasileirão Feminino A2

O Fortaleza dará o pontapé inicial no Brasileirão Feminino A2 de 2025 neste sábado, 19, ás 18 horas, quando irá enfrentar o Mixto-MT no estádio Dutrinha, em Cuiabá, no Mato Grosso, em partida de abertura do Grupo B da competição. As Leoas chegam ao embate com o mesmo objetivo dos anos anteriores: o inédito acesso à Série A1.

+ Leia a coluna de futebol feminino do O POVO