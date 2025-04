Colo-Colo x Fortaleza ao vivo pela Copa Libertadores; siga transmissão

Após estrear com uma derrota acachapante para o Racing-ARG, na Arena Castelão, o Fortaleza tentará, na noite de hoje, se recuperar na Copa Libertadores e afastar a má impressão deixada contra os argentinos. Para isso, o Leão do Pici terá que superar o Colo-Colo no Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile, às 21 horas, em duelo da segunda rodada do torneio continental. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.



Colo-Colo x Fortaleza: ouça via Youtube