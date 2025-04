Mirassol x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão Série A; siga transmissão

Equipes se enfrentam hoje, 6, às 18h30min, no estádio Maião (SP), em partida válida pela 2ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN

Em meio à tensão da crise vivida pelo Fortaleza, nos bastidores do clube, o elenco tricolor volta às atenções para o seu segundo compromisso na Série A. No interior paulista, o Leão do Pici visita o Mirassol, neste domingo, 6, às 18h30min, no estádio Campos Maia, pela segunda rodada do certame nacional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.



Mirassol x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube