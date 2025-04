Sem Pochettino, Fortaleza embarca para jogo contra o Mirassol pela Série A

O Fortaleza embarcou na tarde deste sábado, 5, a caminho do estado de São Paulo, onde irá enfrentar o Mirassol pela segunda rodada da Série A do Brasileirão no domingo, 6, às 18h30min. O Leão vai em busca de somar a primeira vitória como visitante na competição para se manter, mesmo em meio a crise, nas primeiras colocações da tabela.

Entre os relacionados para o jogo, se destacou a ausência do meia argentino Pochettino, que não viajou com o grupo. Além dele, também foi baixa outros três jogadores por questões médicas: Brítez, com uma entorse no tornozelo esquerdo; ⁠Breno Lopes, com uma fratura no antebraço direito e ⁠Tinga, com um edema muscular na panturrilha esquerda. (Com informações de Miguel Brilhante, setorista da rádio O POVO CBN)