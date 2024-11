Brasileirão Série A: assista aos melhores momentos de Fluminense 2x2 Fortaleza

Em confronto tricolor movimentado no Maracanã, Leão do Pici sai atrás, consegue virada, mas cede empate ao Tricolor das Laranjeiras

Em duelo de opostos na noite desta sexta-feira, 22, no Maracanã, no Rio de Janeiro, Fluminense e Fortaleza empataram em 2 a 2, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Lima e Cano marcaram os gols dos cariocas, enquanto Moisés e Marinho balançaram as redes para os cearenses.

Fluminense 2x2 Fortaleza: veja melhores momentos