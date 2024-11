Brasil e Uruguai, um duelo de grande rivalidade para afastar de vez a crise

Brasil e Uruguai disputam nesta terça-feira (19), em Salvador, um dos clássicos de maior rivalidade do futebol sul-americano, no qual as duas equipes buscam confirmar a recuperação tanto no campo de jogo quanto na tabela de classificação, depois de uma crise de resultados para ambas.

Em quarto lugar na tabela de classificação para a Copa do Mundo de 2026, a cinco pontos da líder Argentina e a dois do Uruguai, segundo colocado, a seleção brasileira quer seguir com o bom desempenho - ao menos numérico - dos últimos jogos.