Escalação: como Juventude e Fortaleza vão a campo pela Série A 2024

Juventude e Fortaleza duelam neste sábado, 2, às 18h30min (de Brasília), pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2024. O confronto será realizado no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul/RS. Confira abaixo escalação confirmada de cada equipe:

Juventude x Fortaleza: escalações confirmadas

Juventude

4-3-3: Gabriel; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza, Zé Marcos; Jádson, Ronaldo e Mandaca; Gilberto, Edson Carioca e Lucas Barbosa. Téc: Fábio Matias.

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi e Mancuso; Hércules, Rossetto e Martínez; Moisés, Lucero e Marinho. Téc: Vojvoda