Assistir Juventude x Fortaleza: onde vai passar o jogo ao vivo?

Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online

Jogo do Brasileirão entre Fortaleza e Juventude ocorre hoje, 2, e tem transmissão ao vivo; veja onde assistir online, grátis, na TV e com ou sem imagem

Fortaleza e Juventude se enfrentam hoje, sábado, 2 de novembro (02/11), em jogo da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. Confira abaixo onde assistir ao vivo à transmissão da partida.

O jogo será disputado no estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul, às 18 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

CONFIRA as escalações confirmadas